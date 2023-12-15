Новогодний марафон сказок запустит Театр Сатиры
В Московском академическом театре сатиры объявили о запуске сказочного марафона, который стартует 23 декабря. За две недели будет показано 35 спектаклей для детей. При этом перед каждым представлением в фойе театра состоятся традиционные новогодние интермедии с участием Деда Мороза и Снегурочки, на которых будут разыгрываться новогодние призы.
Спектакли будут идти на трех сценах: на Основной, на Детской сцене театра сатиры и на Прогресс-сцене.
Для юных зрителей и их родителей представят постановки - «Щелкунчик и Мышиный король», «12 месяцев», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Остров сокровищ», «Коза Луиза и НЛО», «Дюймовочка», «Вождь краснокожих» и «Поющий поросенок».
«Маленький зритель для нас не менее важен, чем зритель взрослый. Вот почему мы активно развиваем детское направление, выпуская премьеры по классическим и современным пьесам, в которых играют не только молодые, но и наши заслуженные и народные артисты», - отметил художественный руководить Театра Сатиры Сергей Газаров.
По его словам, все новогодние постановки музыкальные, технологичные и рассчитаны на возраст от 2 до 10 лет.
Ранее Московский академический театр сатиры открыл сезон спектаклем «Иван Васильевич», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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