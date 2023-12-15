Новогодний марафон сказок запустит Театр Сатиры

Спектакли будут идти на трех сценах: на Основной, на Детской сцене театра сатиры и на Прогресс-сцене.

Для юных зрителей и их родителей представят постановки - «Щелкунчик и Мышиный король», «12 месяцев», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Остров сокровищ», «Коза Луиза и НЛО», «Дюймовочка», «Вождь краснокожих» и «Поющий поросенок».

«Маленький зритель для нас не менее важен, чем зритель взрослый. Вот почему мы активно развиваем детское направление, выпуская премьеры по классическим и современным пьесам, в которых играют не только молодые, но и наши заслуженные и народные артисты», - отметил художественный руководить Театра Сатиры Сергей Газаров.

По его словам, все новогодние постановки музыкальные, технологичные и рассчитаны на возраст от 2 до 10 лет.

Ранее Московский академический театр сатиры открыл сезон спектаклем «Иван Васильевич», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

