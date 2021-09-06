«Тащили долго». На Камчатке подняли на берег упавший в озеро Ми-8

Вертолет Ми-8, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю. У вертолета смята передняя часть, отломан хвост и отсутствуют задние створки.

То, что Ми-8 удалось вытащить на берег, подтвердили и в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«Со дна озера на берег поднят вертолет, следователи для проведения осмотра вылетели к месту поднятия воздушного судна», - сообщили в пресс-службе.

При этом операция по поднятию летательного аппарата продолжалась несколько дней. «Тащили долго», — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Ми-8 потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, при этом 8 членов экипажа выжили. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее на берег подняли фюзеляж упавшего Ми-8.

