На Камчатке подняли упавший Ми-8

По его словам, «очередная попытка поднятия вертолета» оказалась успешной. В настоящее время машина находится в 570 м от берега. Ее закрепили на понтонах, чтобы «подтащить как можно ближе к берегу».

Напомним, родственники опознали всех погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Вертолет с туристами на борту упал на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили.

