На Камчатке подняли упавший Ми-8

Со дна Курильского озера на Камчатке подняли фюзеляж упавшего Ми-8, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы правительства региона Романа Василевского.

На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8

По его словам, «очередная попытка поднятия вертолета» оказалась успешной. В настоящее время машина находится в 570 м от берега. Ее закрепили на понтонах, чтобы «подтащить как можно ближе к берегу».

Напомним, родственники опознали всех погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Вертолет с туристами на борту упал на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили.

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:КрушениеМи-8Камчатка
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