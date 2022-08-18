Таможенники пресекли контрабанду золотых слитков на 800 млн рублей
Таможенники задержали во Внуково шестерых контрабандистов при попытке вывезти в ОАЭ 45 золотых слитков, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
В сообщении говорится, что общий вес золота составил 225 килограммов, стоимость - 800 млн рублей.
По информации таможенников, первая группа контрабандистов вылетела со слитками в Ереван, так как Армения входит в состав ЕАЭС, и таможенный контроль пассажиров не проводится. Вторая группа направлялась в Дубай и под видом туристов прошла через зону таможенного контроля с пустой ручной кладью.
«После всех проверок сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта, обменялись сумками и сели в самолёт. В этот момент их задержали таможенники. Возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы» - добавили в ФТС.
Ранее Химкинский городской суд Московской области приговорил двух граждан Китая к пяти с половиной и шести годам колонии общего режима за контрабанду агрегатов к сверхзвуковому истребителю Су-27, сообщает RT.
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