Таможенники пресекли контрабанду золотых слитков на 800 млн рублей

В сообщении говорится, что общий вес золота составил 225 килограммов, стоимость - 800 млн рублей.

По информации таможенников, первая группа контрабандистов вылетела со слитками в Ереван, так как Армения входит в состав ЕАЭС, и таможенный контроль пассажиров не проводится. Вторая группа направлялась в Дубай и под видом туристов прошла через зону таможенного контроля с пустой ручной кладью.

«После всех проверок сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта, обменялись сумками и сели в самолёт. В этот момент их задержали таможенники. Возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы» - добавили в ФТС.

Ранее Химкинский городской суд Московской области приговорил двух граждан Китая к пяти с половиной и шести годам колонии общего режима за контрабанду агрегатов к сверхзвуковому истребителю Су-27, сообщает RT.