Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске
Следовавший из Челябинска в Норильск самолет Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту назначения, никто не пострадал. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, самолет осуществлял рейс 24 ноября в дневное время.
«При посадке в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров. На борту воздушного судна находились 81 пассажир и 6 членов экипажа, пострадавших нет», — цитирует сообщение РИА Новости.
По факту инцидента Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК начал доследственную проверку. Специалисты оценят действия членов экипажа и наземных служб аэропорта.
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