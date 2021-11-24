Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

Следовавший из Челябинска в Норильск самолет Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту назначения, никто не пострадал. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

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По данным ведомства, самолет осуществлял рейс 24 ноября в дневное время.

«При посадке в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров. На борту воздушного судна находились 81 пассажир и 6 членов экипажа, пострадавших нет», — цитирует сообщение РИА Новости.

По факту инцидента Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК начал доследственную проверку. Специалисты оценят действия членов экипажа и наземных служб аэропорта.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Sukhoi Superjet-100СамолетыКрасноярский Край
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