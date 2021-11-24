Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

По данным ведомства, самолет осуществлял рейс 24 ноября в дневное время.

«При посадке в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров. На борту воздушного судна находились 81 пассажир и 6 членов экипажа, пострадавших нет», — цитирует сообщение РИА Новости.

По факту инцидента Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК начал доследственную проверку. Специалисты оценят действия членов экипажа и наземных служб аэропорта.

