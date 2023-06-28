Суд в Москве заочно арестовал разработчика технологий против киберпреступлений

Уточняется, что мужчина обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения. В рамках расследования дела его объявили в России в розыск.

В компании F.A.C.C.T заявили, что 22 июня Кислицин был задержан в Казахстане. В настоящее время власти республики изучают основания на его экстрадицию по запросу США.

Ранее Хорошёвский суд Москвы до 21 августа арестовал четверых фигурантов уголовного дела о контрабанде радиоактивного вещества цезий-137, сообщает RT.