Суд в Москве заочно арестовал разработчика технологий против киберпреступлений
Тверской суд Москвы санкционировал заочно арестовал на два месяца главу департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (преемница Group-IB) Никиту Кислицына, сообщает ТАСС.
Уточняется, что мужчина обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения. В рамках расследования дела его объявили в России в розыск.
В компании F.A.C.C.T заявили, что 22 июня Кислицин был задержан в Казахстане. В настоящее время власти республики изучают основания на его экстрадицию по запросу США.
Ранее Хорошёвский суд Москвы до 21 августа арестовал четверых фигурантов уголовного дела о контрабанде радиоактивного вещества цезий-137, сообщает RT.
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