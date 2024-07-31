Суд в Москве арестовал напавшую на контролера гражданку Узбекистана

Инцидент произошёл 6 июня. По версии следствия, к Кодировой Зохиде Турдалиевне для проверки оплаты проезда подошла контролер, против которой женщина, не желающая платить штраф, применила силу.

В столичном главке СК РФ указали, что гражданка Узбекистана находится на территории России нелегально.

Уточняется, что Кодировой вменяется применение насилия в отношении представителя власти. Суд арестовал её до 29 сентября 2024 года.

Ранее в МВД РФ заявили, что за первые шесть месяцев 2024 года гражданства РФ лишились около одной тысячи бывших иностранцев, привлеченных к уголовной ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».