Суд в Москве арестовал напавшую на контролера гражданку Узбекистана
Перовский суд Москвы отправил в СИЗО гражданку Узбекистана, которая напала на контролера в автобусе. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл 6 июня. По версии следствия, к Кодировой Зохиде Турдалиевне для проверки оплаты проезда подошла контролер, против которой женщина, не желающая платить штраф, применила силу.
В столичном главке СК РФ указали, что гражданка Узбекистана находится на территории России нелегально.
Уточняется, что Кодировой вменяется применение насилия в отношении представителя власти. Суд арестовал её до 29 сентября 2024 года.
Ранее в МВД РФ заявили, что за первые шесть месяцев 2024 года гражданства РФ лишились около одной тысячи бывших иностранцев, привлеченных к уголовной ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Без РФ вторая конференция по Украине будет безрезультатной
- Кадыров выступил против ношения паранджи
- Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024
- Винер назвала чемпионку мира Галахова своей преемницей на посту главы ВФХГ
- СМИ заявили об обмене заключенными между РФ, США, Германией и Белоруссией
- Анна Нетребко выступит в США впервые с 2019 года
- СМИ: Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину
- Данные о нескольких россиянах пропали из базы тюрем США
- Суд в Москве арестовал напавшую на контролера гражданку Узбекистана
- В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru