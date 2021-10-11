Суд отправил водителя Mercedes, который вез Собчак, под домашний арест

Суд отправил водителя Mercedes, который вёз телеведущую Ксению Собчак и попал в смертельное ДТП в Сочи, под домашний арест, передает ТАСС.

Mercedes, в котором была телеведущая, вечером 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека пострадали и были госпитализированы. Собчак, по сообщениям СМИ, спешно покинула место аварии. Она пересела в такси, добралась до аэропорта и улетела в Москву.

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В Сочи Собчак была соведущей на корпоративном мероприятии и в субботу вечером направлялась из Сочи в аэропорт.

Ранее сообщалось, что водитель Mercedes признал свою вину. В отношении него было заведено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчину отпустили, взяв подписку о невыезде.

Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак случилось в наказание за ее глумление над Михаилом Ефремовым, заявил бывший адвокат актера Эльман Пашаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СочиДТПКсения Собчак
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