Суд отправил водителя Mercedes, который вез Собчак, под домашний арест

В Сочи Собчак была соведущей на корпоративном мероприятии и в субботу вечером направлялась из Сочи в аэропорт.

Ранее сообщалось, что водитель Mercedes признал свою вину. В отношении него было заведено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчину отпустили, взяв подписку о невыезде.

Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак случилось в наказание за ее глумление над Михаилом Ефремовым, заявил бывший адвокат актера Эльман Пашаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

