Суд отправил в СИЗО двух женщин, испортивших памятник Жукову в Москве

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте двух женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 243.4 УК. Максимально возможное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до пяти лет.