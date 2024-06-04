Суд отправил в СИЗО двух женщин, испортивших памятник Жукову в Москве

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте двух женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 243.4 УК. Максимально возможное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до пяти лет.

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3 июня две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову надпись «ГУР», используя баллончик с краской.

В мае Следственный комитет инициировал уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим на мемориале «Погибшим солдатам» в Кировском районе Ленинградской области. Было установлено, что неизвестный совершил кражу одного из вазонов, а также нанес повреждения другому вазону мемориала, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: www.mos.ru
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