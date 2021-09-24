Суд отправил в СИЗО бывшего вице-премьера Крыма
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, который обвиняется в хищении более 57 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает РИА Новости.
По решению суда, экс-чиновник пробудет в СИЗО до 22 ноября. По версии следствия, бывший вице-премьер вместе с экс-министром строительства Крыма Михаилом Храмовым и гендиректором компании «Мастер-ЮГ» Романом Журавлёвым, совершили хищение «по предварительному сговору».
В ходе заседания Кабанов заявил, что не причастен к хищениям и попросил суд не заключать его под стражу.
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