Бывший вице-премьер Крыма заявил, что не виновен в хищениях

Обвиняемый мошенничестве бывший вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов заявил, что не причастен к хищениям, сообщает РИА Новости.

На заседании суда он отметил, что при строительстве водовода для обеспечения водоснабжения Симферополя в 2020 году, о котором идёт речь, им возможно «был пропущен где-то вопрос ценообразования».

«К вопросам хищения я точно не причастен», - подчеркнул Кабанов и попросил не отправлять его в СИЗО.

Экс-чиновник добавил, что объект возвели с соблюдением всех ГОСТов и правил быстрее запланированного срока - за четыре месяца вместо 12.

Ранее бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову, а также его подельникам, было предъявлено обвинение в хищении более 57 миллионов рублей бюджетных средств

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ЧиновникиКоррупция В РоссииМошенничествоХищенияКрым
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