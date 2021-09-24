Бывший вице-премьер Крыма заявил, что не виновен в хищениях
Обвиняемый мошенничестве бывший вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов заявил, что не причастен к хищениям, сообщает РИА Новости.
На заседании суда он отметил, что при строительстве водовода для обеспечения водоснабжения Симферополя в 2020 году, о котором идёт речь, им возможно «был пропущен где-то вопрос ценообразования».
«К вопросам хищения я точно не причастен», - подчеркнул Кабанов и попросил не отправлять его в СИЗО.
Экс-чиновник добавил, что объект возвели с соблюдением всех ГОСТов и правил быстрее запланированного срока - за четыре месяца вместо 12.
Ранее бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову, а также его подельникам, было предъявлено обвинение в хищении более 57 миллионов рублей бюджетных средств
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