Суд отправил под домашний арест второго фигуранта по делу о массовом отравлении

Замоскворецкий суд Москвы отклонил запрос о наложении ареста на Владимира Шина, коммерческого директора фирмы-производителя фасоли, который обвиняется в массовом отравлении людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В суде уточнили, что срок домашнего ареста продлится до 15 августа 2024 года.

Суд отправил обвиняемую по делу о массовом отравлении под домашний арест

По данным следствия, более ста человек в Москве обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, включая несовершеннолетнего. В Татарстане находятся в больницах более десяти человек, в том числе восемь — в реанимации.

Все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовленный компанией ООО «Локалкитчен», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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