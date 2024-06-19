Суд отправил под домашний арест второго фигуранта по делу о массовом отравлении

Замоскворецкий суд Москвы отклонил запрос о наложении ареста на Владимира Шина, коммерческого директора фирмы-производителя фасоли, который обвиняется в массовом отравлении людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В суде уточнили, что срок домашнего ареста продлится до 15 августа 2024 года.