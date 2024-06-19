Суд отправил обвиняемую по делу о массовом отравлении под домашний арест

Замоскворецкий суд города Москвы отклонил запрос об аресте руководителя отдела качества компании «Кухни на районе» («Локалкитчен») Елены Машковой в связи с делом о массовом отравлении людей фасолью, назначив домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В суде уточнили, что срок домашнего ареста продлится до 15 августа 2024 года.