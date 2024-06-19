Суд отправил обвиняемую по делу о массовом отравлении под домашний арест

Замоскворецкий суд города Москвы отклонил запрос об аресте руководителя отдела качества компании «Кухни на районе» («Локалкитчен») Елены Машковой в связи с делом о массовом отравлении людей фасолью, назначив домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В суде уточнили, что срок домашнего ареста продлится до 15 августа 2024 года.

Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить улики

По данным следствия, более ста человек в Москве обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, включая несовершеннолетнего. В Татарстане находятся в больницах более десяти человек, в том числе восемь — в реанимации.

Все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовленный компанией ООО «Локалкитчен», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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