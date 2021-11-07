Суд отправил под арест одного из четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком

По решению Щербинского районного суда один из четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках взят под арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Задержанных после нападения в Новых Ватутинках доставили в суд

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года», - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее адвокат одного из участников драки Роман Масютенко заявил, что четверо молодых мужчин, напавших на отца с сыном в Новых Ватутинках, признали вину в хулиганстве. При этом злоумышленники отрицают обвинения в покушении на убийство.

По факту происшествия в Новой Москве было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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