Суд отправил под арест одного из четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком
По решению Щербинского районного суда один из четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках взят под арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года», - отметили в надзорном ведомстве.
Ранее адвокат одного из участников драки Роман Масютенко заявил, что четверо молодых мужчин, напавших на отца с сыном в Новых Ватутинках, признали вину в хулиганстве. При этом злоумышленники отрицают обвинения в покушении на убийство.
По факту происшествия в Новой Москве было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.
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