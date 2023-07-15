Суд арестовал предполагаемого администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Полякова

Администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и «Brief» и экс-полковника ФСБ Михаила Полякова арестовали на два месяца. Соответствующее решение вынес Тверской суд столицы.

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Бывшего полковника ФСБ подозревают в вымогательстве. По версии следствия, администраторы каналов потребовали с руководства компании «Ланит» 66 тысяч долларов за удаление постов и трехмесячный блок на публикацию негативных сообщений.

Отмечается, что после этого компания должна была платить за дальнейший блок. Общая сумма вымогательства составляет 40 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что столичные полицейские задержали Полякова в его квартире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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