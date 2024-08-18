Суд арестовал счета главы взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде
В Москве Басманный суд арестовал счета и имущество главы склада в Сергиевом Посаде, на котором произошел взрыв в августе 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Тогда начальника объекта также арестовали. Отмечается, что теперь арест был наложен на его автомобиль, квартиру, загородный участок, акции предприятия и 14 счетов в банках. По данным источника, это было сделано для того, чтобы обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска, а также для имущественных взысканий и получения штрафа.
Утром 9 августа 2023 года в Сергиевом Посаде на складе пиротехники, который арендовала частная компания, произошел взрыв. После этого в медучреждения за помощью обратились 56 человек, 26 — в травмпункт. Шестеро пострадавших попали в реанимацию. Одна раненная скончалась. Однако сейчас следствие признало погибшими 9 человек, не менее ста — ранеными.
Взрыв повредил 1 тысячу 28 квартир, 64 частных домовладений, 43 нежилых объектов недвижимости, почти 280 автомобилей, а также более 10 административных зданий и соцобъектов. В связи с этим потерпевшими были признаны 13 человек.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова задержали за мошенничество и взятки в размере 15 млн рублей.
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