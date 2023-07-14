SHOT: арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Греков

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал SHOT.

Замглавы Минцифры Паршин задержан при получении взятки

Греков стал фигурантом дела о закупках медицинского оборудования, по которому ранее арестовали бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину.

Должность заместителя главы области он занимал с 2017 по 2021 годы.

Ранее замглавы Минцифры Паршина поместили под домашний арест, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиВзяткаАрестРязанская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры