SHOT: арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Греков
14 июля 202321:52
Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал SHOT.
Греков стал фигурантом дела о закупках медицинского оборудования, по которому ранее арестовали бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину.
Должность заместителя главы области он занимал с 2017 по 2021 годы.
Ранее замглавы Минцифры Паршина поместили под домашний арест, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru