Суд арестовал на два месяца начальника УГИБДД Ставрополья
Ессентукский городской суд арестовал главу управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Сафонов заключен под стражу на два месяца», — приводит слова судьи ТАСС.
Накануне Сафонова и шестерых его подельников задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. При обысках у подозреваемых изъяли дорогие автомобили и денежные средства. Сафонову может грозит 15 лет лишения свободы.
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