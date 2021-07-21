Суд арестовал на два месяца начальника УГИБДД Ставрополья

Ессентукский городской суд арестовал главу управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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«Сафонов заключен под стражу на два месяца», — приводит слова судьи ТАСС.

Накануне Сафонова и шестерых его подельников задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. При обысках у подозреваемых изъяли дорогие автомобили и денежные средства. Сафонову может грозит 15 лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ВзяткаАрестСтавропольский КрайСуд
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