Суд арестовал на два месяца начальника УГИБДД Ставрополья

«Сафонов заключен под стражу на два месяца», — приводит слова судьи ТАСС.

Накануне Сафонова и шестерых его подельников задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. При обысках у подозреваемых изъяли дорогие автомобили и денежные средства. Сафонову может грозит 15 лет лишения свободы.

