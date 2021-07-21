«Дают показания». Хинштейн рассказал подробности по делу главы ГИБДД Ставрополья

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что пока у него нет информации о том, как ведёт себя задержанный за взятки начальник УГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов.

По его словам, большинство из тех, с кем работали следователи, уже дают показания, поэтому не исключено, что число фигурантов дела может возрасти.

Ранее Хинштейн в своём Telegram-канале написал, что на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём. Также он сообщил, что в Москве был задержан заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Сафонова и шести участников возглавляемой им группы, сообщает RT.

