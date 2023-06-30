Суд арестовал гендиректора «Автоматики» Моторко по делу о мошенничестве
30 июня 202321:51
Гендиректора концерна «Автоматика» Андрея Моторко отправили в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда столицы.
Моторко арестовали до 27 августа 2023 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке в установленный срок.
Ранее стало известно, что главу «Автоматики» задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Следственный комитет РФ просил суд арестовать Моторко до 27 августа, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru