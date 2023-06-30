Суд арестовал гендиректора «Автоматики» Моторко по делу о мошенничестве

Моторко арестовали до 27 августа 2023 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке в установленный срок.

Ранее стало известно, что главу «Автоматики» задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Следственный комитет РФ просил суд арестовать Моторко до 27 августа, передает «Радиоточка НСН».

