Суд арестовал гендиректора «Автоматики» Моторко по делу о мошенничестве

Гендиректора концерна «Автоматика» Андрея Моторко отправили в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда столицы.

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Моторко арестовали до 27 августа 2023 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке в установленный срок.

Ранее стало известно, что главу «Автоматики» задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Следственный комитет РФ просил суд арестовать Моторко до 27 августа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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