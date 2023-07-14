112: В Москве задержали администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief
Столичные полицейские задержали бывшего полковника ФСБ, а ныне администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и «Brief», передает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, задержанного Михаила Полякова подозревают в вымогательстве. Уточнятся, что экс-полковник вымогал средства у влиятельных политиков и бизнесменов.
Полякова задержали в его квартире утром 14 июля. После он был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве, где находится и сейчас.
По данным 112, неизвестен процессуальный статус задержанного, также не ясно, предъявили ли Полякову обвинения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru