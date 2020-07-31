Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
По данным ведомства, полет российского истребителя прошел строго в соответствии с международными правилами. Нарушение границы РФ американским самолетом зафиксировано не было.
Отметим, что за текущее лето это не первый случай приближения американских самолетов к российским границам. В частности, накануне над Черным морем были перехвачены два самолета-разведчика США.
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