Стремоусова похоронили на центральном городском кладбище Симферополя

Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили на центральном городском кладбище Симферополя, сообщает РИА Новости.

Улицу в Симферополе предложат назвать именем Стремоусова

На траурной церемонии присутствовали его близкие, а также первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.

Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в Херсонской области в результате ДТП. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/Stremousov_Kirill
ТЕГИ:ХерсонСимферопольПохороны
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