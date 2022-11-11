Стремоусова похоронили на центральном городском кладбище Симферополя
Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили на центральном городском кладбище Симферополя, сообщает РИА Новости.
На траурной церемонии присутствовали его близкие, а также первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в Херсонской области в результате ДТП. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru