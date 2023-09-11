Сторонника украинского легиона арестовали за покушение на диверсии в России
Красноярский суд арестовал сторонника украинского легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен), намеревавшегося совершить диверсии на российской территории. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Помимо этого, задержанный обвиняется в поддерживании связей с террористической организацией и распространении листовок с идеями «Свободы России». Также он передал организации данные о работниках российской таможни.
Ранее ФСБ России обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене за то, что та делала для Государственной пограничной службы Украины фотографии и снимала видео эшелонов российской военной техники, следовавших по железной дороге. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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