Столкновение фуры и легковушки в Самарской области привело к гибели семи человек
При столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области погибли семь человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, в ДТП виновен водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Он погиб.
Как сообщает МЧС России, в ликвидации последствий аварии участвуют 42 человека и 16 единиц техники. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал региональный заместитель прокурора Алексей Павлов.
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