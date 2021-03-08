Столкновение фуры и легковушки в Самарской области привело к гибели семи человек

При столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области погибли семь человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в ДТП виновен водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Он погиб.