СМИ: Мошенники выманили у Стаса Намина миллион рублей

Создатель и лидер рок-группы «Цветы» Стас Намин стал жертвой мошенников, сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства рассказал, что мошенники позвонили музыканту ещё в середине апреля и выманили у него миллион рублей.

Отмечается, что в полицию обратилась заместитель художественного руководителя Театра Стаса Намина Анна Исаева, которая пояснила, что артист находится в отъезде, поэтому физически не может лично обратиться к стражам порядка.

Источник добавил, что по данному факту полиция проводит проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге стражами порядка был задержан житель Новороссийска, который в телефонных разговорах имитировал голоса чиновников из федеральных ведомств с целью обмана граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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