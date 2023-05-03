СМИ: Мошенники выманили у Стаса Намина миллион рублей

Собеседник агентства рассказал, что мошенники позвонили музыканту ещё в середине апреля и выманили у него миллион рублей.

Отмечается, что в полицию обратилась заместитель художественного руководителя Театра Стаса Намина Анна Исаева, которая пояснила, что артист находится в отъезде, поэтому физически не может лично обратиться к стражам порядка.

Источник добавил, что по данному факту полиция проводит проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге стражами порядка был задержан житель Новороссийска, который в телефонных разговорах имитировал голоса чиновников из федеральных ведомств с целью обмана граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».