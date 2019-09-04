Злоумышленник со стулом напал на студию Никиты Михалкова
Неизвестный устроил нападение на студию Никиты Михалкова «ТриТэ» в Москве. Минувшей ночью в здании, расположенном в Козихинском переулке, стулом было разбито витринное стекло. Сообщение в полицию поступило от охранника, передает РИА ФАН.
Сейчас режиссер прикидывает размер ущерба, а также проверяет, не пропало ли что-либо из студии.
Студия «ТриТэ» принимала участие в создании фильмов «Движение вверх», «Тренер», «Легенда 17», «Экипаж».
Как сообщает АГН «Москва», по факту нападения на здание студии возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ведется розыск преступника.
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