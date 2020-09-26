Стали известны возможные причины крушения Ан-26 под Харьковом

Отказ двигателя мог стать причиной крушения Ан-26, разбившегося накануне под Харьковом. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на главу Харьковской области Алексея Кучера.

«По той информации, которую я получил: было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор», - отметил харьковский губернатор.