Стали известны возможные причины крушения Ан-26 под Харьковом

Отказ двигателя мог стать причиной крушения Ан-26, разбившегося накануне под Харьковом. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на главу Харьковской области Алексея Кучера.

«По той информации, которую я получил: было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор», - отметил харьковский губернатор.

На месте крушения АН-26 под Харьковом обнаружили тело еще одного погибшего

По его мнению, ситуация для опытного пилота «не критическая», и пилот мог посадить самолет на землю.

«Что произошло — не понятно до конца», - заявил Кучера.

Отмечается также, что командир экипажа подтвердил диспетчеру готовность посадить самолет «на одном двигателе».

Ранее 26 сентября стало известно, что спасатели нашли тело еще одного погибшего в авиакатастрофе.

Накануне вечером самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку недалеко от Чугуева под Харьковом. Воздушное судно с 27 пассажирами и членами экипажа. В их числе были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Согласно последним данным, погибли 26 человек. Двум курсантам удалось выпрыгнуть и спастись. Однако, они получили ожоги около 90% тела.

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ФОТО: Скриншот с видео в соцсетях
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