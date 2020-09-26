На месте крушения Ан-26 под Харьковом обнаружили тело еще одного погибшего

Известно, что погибшего обнаружили под фюзеляжем самолета 26 сентября в 9:00 (мск).

«Поиски еще двух лиц продолжаются», — цитирует ведомство RT.



Накануне вечером самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку недалеко от Чугуева под Харьковом. Воздушное судно с 27 пассажирами и членами экипажа. В их числе были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Согласно последним данным, погибли 26 человек. Двум курсантам удалось выпрыгнуть и спастись. Однако, они получили ожоги около 90% тела.

