На месте крушения Ан-26 под Харьковом обнаружили тело еще одного погибшего
Спасатели нашли тело еще одного пассажира, погибшего в авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Госслужбы Украины по ЧС.
Известно, что погибшего обнаружили под фюзеляжем самолета 26 сентября в 9:00 (мск).
«Поиски еще двух лиц продолжаются», — цитирует ведомство RT.
Накануне вечером самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку недалеко от Чугуева под Харьковом. Воздушное судно с 27 пассажирами и членами экипажа. В их числе были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Согласно последним данным, погибли 26 человек. Двум курсантам удалось выпрыгнуть и спастись. Однако, они получили ожоги около 90% тела.
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