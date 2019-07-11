Происшествия

Стали известны подробности гибели россиян в Греции

11 июля10:43

Погибшие во время сильного шторма на севере Греции россияне были жителями Ростова-на-Дону, сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник.

СМИ: В Греции погибли россияне из-за шторма

Отмечается, что мужчина и его маленький сын погибли в результате падения дерева. По данным источника, генконсульство РФ выясняет подробности происшествия.

Ранее СМИ сообщили, что среди погибших во время шторма в регионе Халкидики на севере Греции также погибли граждане Чехии и Румынии, напоминает Утро.ру. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию. По предварительным данным, травмы из-за непогоды получили порядка 30 человек.

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ФОТО: Twitter // @rickfr01
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