Стали известны подробности гибели россиян в Греции

Отмечается, что мужчина и его маленький сын погибли в результате падения дерева. По данным источника, генконсульство РФ выясняет подробности происшествия.

Ранее СМИ сообщили, что среди погибших во время шторма в регионе Халкидики на севере Греции также погибли граждане Чехии и Румынии, напоминает Утро.ру. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию. По предварительным данным, травмы из-за непогоды получили порядка 30 человек.

