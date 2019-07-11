СМИ: В Греции погибли россияне из-за шторма
СМИ сообщают о гибели двух российских туристов в Греции. По информации агентства Франс Пресс, они стали жертвами непогоды – на север полуострова Халкидики обрушились ливни и грозы с градом.
Источник сообщает, что в общей сложности жертвами разгула стихии стали пять туристов из разных стран мира, отмечает «Свободная пресса».
Пара из Чехии погибла, когда сильный ветер опрокинул их трейлер. Также сообщается, что обломки здания убили женщину из Румынии, передает РЕН ТВ.
Двое граждан России погибли после того, как на них упало дерево. Как уточняет RT, инцидент произошел возле отеля, в котором они проживали.
По предварительным данным, из-за непогоды получили травмы несколько десятков человек, а около 20 были госпитализированы, пишет РИА ФАН.
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