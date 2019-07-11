СМИ: В Греции погибли россияне из-за шторма

СМИ сообщают о гибели двух российских туристов в Греции. По информации агентства Франс Пресс, они стали жертвами непогоды – на север полуострова Халкидики обрушились ливни и грозы с градом.

Источник сообщает, что в общей сложности жертвами разгула стихии стали пять туристов из разных стран мира, отмечает «Свободная пресса».