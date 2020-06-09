Стала известна степень опьянения устроившего ДТП Ефремова
Тест актера Михаила Ефремова, который накануне устроил смертельное ДТП в центре Москвы, вскоре после ДТП показал высокую концентрацию алкоголя.
Как сообщает telegram-канал Baza, в выдыхаемом воздухе было зафиксировано 1,05 миллиграмма на один литр алкоголя — это 2,1 промилле про разрешенных 0,16 промилле.
Накануне вечером Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он сел пьяным за рулем и на высокой скорости протаранил небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний мужчина. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.
Сам артист уже признал свою вину, ему грозит до 12 лет заключения. Дело находится под контролем московской прокуратуры, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
485 тыс.+8 595 / сут.
Умерли
6 142+171 / сут.
Выздоровели
242 тыс.+11 709 / сут.
- В Крыму ФСБ задержала россиянина-шпиона
- Кортнев выразил сожаление по поводу ДТП с Ефремовым
- Стала известна степень опьянения устроившего ДТП Ефремова
- «Скорее мычал». Раскрыт первый допрос Ефремова после ДТП
- Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдет аномальная жара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru