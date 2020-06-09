Стала известна степень опьянения устроившего ДТП Ефремова

Как сообщает telegram-канал Baza, в выдыхаемом воздухе было зафиксировано 1,05 миллиграмма на один литр алкоголя — это 2,1 промилле про разрешенных 0,16 промилле.



Накануне вечером Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он сел пьяным за рулем и на высокой скорости протаранил небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний мужчина. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.



Сам артист уже признал свою вину, ему грозит до 12 лет заключения. Дело находится под контролем московской прокуратуры, передает RT.

