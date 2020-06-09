Стала известна степень опьянения устроившего ДТП Ефремова

Тест актера Михаила Ефремова, который накануне устроил смертельное ДТП в центре Москвы, вскоре после ДТП показал высокую концентрацию алкоголя.

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Как сообщает telegram-канал Baza, в выдыхаемом воздухе было зафиксировано 1,05 миллиграмма на один литр алкоголя — это 2,1 промилле про разрешенных 0,16 промилле.

Накануне вечером Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он сел пьяным за рулем и на высокой скорости протаранил небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний мужчина. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.

Сам артист уже признал свою вину, ему грозит до 12 лет заключения. Дело находится под контролем московской прокуратуры, передает RT.

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ФОТО: Скриншот видео YouTube
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