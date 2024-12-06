Средства ПВО уничтожили над территорией России 33 беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — отмечается в сообщении.

Военные сбили 14 дронов над Воронежской областью, 11 — над Курской, еще семь БПЛА – над Белгородской и один – над Крымом.

Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря два безэкипажных катера ВСУ. Морские дроны следовали к Крыму.

Ранее средства ПВО сбили в зоне проведения специальной военной операции 101 украинский беспилотник, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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