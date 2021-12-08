Спасавшаяся от таджика-насильника девушка выпрыгнула из окна в Москве
В Москве девушка, чтобы спастись от насильника, выпрыгнула из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «Readovka».
7 декабря в одном из районов столицы 28-летний гражданин Таджикистана Толибчон Аминов заманил 20-летнюю девушку к себе домой под предлогом уборки. После этого он избил и изнасиловал ее. Девушка попыталась спастись от злоумышленника и выпрыгнула из окна четвертого этажа. Правонарушитель вышел на улицу и несколько раз ударил пострадавшую ножом в шею.
Его спугнули свидетели, которые быстро вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
По данным источника, в момент совершения преступления, в квартире злоумышленника находилось еще две женщины 22 и 37 лет. Их руки были связаны скотчем.
Сообщается, что Аминов уже задержан правоохранительными органами. Против него заведено уголовное дело по факту изнасилования, незаконного лишения свободы, совершенного в отношении двух лиц, а также покушения на убийство.
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