Спасавшаяся от таджика-насильника девушка выпрыгнула из окна в Москве

В Москве девушка, чтобы спастись от насильника, выпрыгнула из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «Readovka».

7 декабря в одном из районов столицы 28-летний гражданин Таджикистана Толибчон Аминов заманил 20-летнюю девушку к себе домой под предлогом уборки. После этого он избил и изнасиловал ее. Девушка попыталась спастись от злоумышленника и выпрыгнула из окна четвертого этажа. Правонарушитель вышел на улицу и несколько раз ударил пострадавшую ножом в шею.

Его спугнули свидетели, которые быстро вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.