Спасавшаяся от таджика-насильника девушка выпрыгнула из окна в Москве

В Москве девушка, чтобы спастись от насильника, выпрыгнула из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «Readovka».

7 декабря в одном из районов столицы 28-летний гражданин Таджикистана Толибчон Аминов заманил 20-летнюю девушку к себе домой под предлогом уборки. После этого он избил и изнасиловал ее. Девушка попыталась спастись от злоумышленника и выпрыгнула из окна четвертого этажа. Правонарушитель вышел на улицу и несколько раз ударил пострадавшую ножом в шею.

Его спугнули свидетели, которые быстро вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

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По данным источника, в момент совершения преступления, в квартире злоумышленника находилось еще две женщины 22 и 37 лет. Их руки были связаны скотчем.

Сообщается, что Аминов уже задержан правоохранительными органами. Против него заведено уголовное дело по факту изнасилования, незаконного лишения свободы, совершенного в отношении двух лиц, а также покушения на убийство.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ТаджикистанПреступленияИзнасилованиеМосква
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