Спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате взрыва дома под Николаевом
Третий погибший, которого обнаружили украинские спасатели под завалами дома в Новой Одессе Николаевской области, оказался хозяином квартиры, где взорвался газ, сообщает телеканал «Украина 24».
«Спасатели говорят, что, вероятно, это последняя, третья, жертва взрыва. Как раз сейчас в эти минуты нашли тело хозяина квартиры, где произошел взрыв. Это мужчина, ему 87 лет», -рассказали журналисты в эфире.
Газ в пятиэтажном доме в Новой Одессе взорвался в субботу. Сотрудники экстренных служб обнаружили два тела. Открыто уголовное дело в связи с «нарушением установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшим гибель людей».
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