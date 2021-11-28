Спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате взрыва дома под Николаевом

«Спасатели говорят, что, вероятно, это последняя, третья, жертва взрыва. Как раз сейчас в эти минуты нашли тело хозяина квартиры, где произошел взрыв. Это мужчина, ему 87 лет», -рассказали журналисты в эфире.

Газ в пятиэтажном доме в Новой Одессе взорвался в субботу. Сотрудники экстренных служб обнаружили два тела. Открыто уголовное дело в связи с «нарушением установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшим гибель людей».

