Спасатели МЧС извлекли двух погибших из-под завалов в Мьянме после землетрясения

Спасатели российского МЧС достали из-под завалов гостиницы в Мандалае после землетрясения в Мьянме тела двух погибших человек. Такую информацию предоставил журналистам начальник штаба аэромобильной группировки центра «Лидер» ведомства Владимир Ковальчук. По его словам, спасательно-поисковая операция осложняется жарой и практически безветренной погодой.

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Как уточнил руководитель штаба, спасатели использовали стандартный гидравлический инструмент для разбора завалов в комплекте с отбойными молотками с большой отдачей. Данные устройства позволяют разрушать большие бетонные конструкции. В дальнейшем применяются бензорезы для проникновения в полости, где могут находиться люди.

В отельных локациях завалы вынужденно разбирают вручную из-за сильных разрушений конструкций. По последним данным, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило две тысячи человек, пострадали около четырех тысяч. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», примерно 270 человек считаются пропавшими без вести.

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Фото: mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧСЗемлетрясениеМьянма

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