Спасатели МЧС извлекли двух погибших из-под завалов в Мьянме после землетрясения

Как уточнил руководитель штаба, спасатели использовали стандартный гидравлический инструмент для разбора завалов в комплекте с отбойными молотками с большой отдачей. Данные устройства позволяют разрушать большие бетонные конструкции. В дальнейшем применяются бензорезы для проникновения в полости, где могут находиться люди.

В отельных локациях завалы вынужденно разбирают вручную из-за сильных разрушений конструкций. По последним данным, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило две тысячи человек, пострадали около четырех тысяч. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», примерно 270 человек считаются пропавшими без вести.

