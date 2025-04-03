Спасатели МЧС извлекли двух погибших из-под завалов в Мьянме после землетрясения
Спасатели российского МЧС достали из-под завалов гостиницы в Мандалае после землетрясения в Мьянме тела двух погибших человек. Такую информацию предоставил журналистам начальник штаба аэромобильной группировки центра «Лидер» ведомства Владимир Ковальчук. По его словам, спасательно-поисковая операция осложняется жарой и практически безветренной погодой.
Как уточнил руководитель штаба, спасатели использовали стандартный гидравлический инструмент для разбора завалов в комплекте с отбойными молотками с большой отдачей. Данные устройства позволяют разрушать большие бетонные конструкции. В дальнейшем применяются бензорезы для проникновения в полости, где могут находиться люди.
В отельных локациях завалы вынужденно разбирают вручную из-за сильных разрушений конструкций. По последним данным, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило две тысячи человек, пострадали около четырех тысяч. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», примерно 270 человек считаются пропавшими без вести.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru