Пожар произошел в хостеле на северо-западе Москвы

Здание хостела горит в Сходненском тупике в Москве, огонь распространился на 2 000 квадратов, сообщили в Telegram-канале МЧС.

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С места пожара эвакуированы 350 человек. В ведомстве уточнили, что у здания произошло частичное обрушение кровли.

На месте работают 130 специалистов и 37 единиц техники.

Ранее три человека пострадали при возгорании кофейни в центре Воронежа, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Прокуратура Москвы
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