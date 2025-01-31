Пожар произошел в хостеле на северо-западе Москвы
31 января 202508:24
Здание хостела горит в Сходненском тупике в Москве, огонь распространился на 2 000 квадратов, сообщили в Telegram-канале МЧС.
С места пожара эвакуированы 350 человек. В ведомстве уточнили, что у здания произошло частичное обрушение кровли.
На месте работают 130 специалистов и 37 единиц техники.
Ранее три человека пострадали при возгорании кофейни в центре Воронежа, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru