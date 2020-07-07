Советник главы «Роскосмоса» Сафронов не признал вину в госизмене
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не признал свою вину. Об этом он заявил в Лефортовском суде Москвы, где во вторник ему будет избрана мера пресечения, отмечает «Интерфакс».
О задержании Ивана Сафронова стало известно ранее во вторник. Следствие полагает, что он, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, которые составляют государственную тайну. Следствие ФСБ России просит суд арестовать советника главы Роскосмоса, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника по информационной политике Ивана Сафронова. По словам Рогозина, Сафронов во время работы в корпорации не имел доступа к закрытой информации.
Кроме того, события, разворачивающиеся вокруг обвинения в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова прокомментировал журналист «Медузы» Иван Голунов. Оценку происходящему он дал в своем Telegram-канале. Голунов подчеркнул, что ему совершенно понятно, что после этого дела журналистика в России будет другой.
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