Советник главы «Роскосмоса» Сафронов не признал вину в госизмене

Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не признал свою вину. Об этом он заявил в Лефортовском суде Москвы, где во вторник ему будет избрана мера пресечения, отмечает «Интерфакс».

О задержании Ивана Сафронова стало известно ранее во вторник. Следствие полагает, что он, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, которые составляют государственную тайну. Следствие ФСБ России просит суд арестовать советника главы Роскосмоса, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Голунов: ФСБ должно предотвращать «утечки», а не преследовать журналистов!

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника по информационной политике Ивана Сафронова. По словам Рогозина, Сафронов во время работы в корпорации не имел доступа к закрытой информации.

Кроме того, события, разворачивающиеся вокруг обвинения в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова прокомментировал журналист «Медузы» Иван Голунов. Оценку происходящему он дал в своем Telegram-канале. Голунов подчеркнул, что ему совершенно понятно, что после этого дела журналистика в России будет другой.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ РФ
ТЕГИ:Иван СафроновГосизменаРоскосмос
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