Голунов: ФСБ должно предотвращать «утечки», а не преследовать журналистов!

Журналист «Медузы» Иван Голунов прокомментировал события, которые разворачиваются вокруг обвинения в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Оценку происходящему он дал в своем Telegram-канале. Голунов подчеркнул, что ему совершенно понятно, что после этого дела журналистика в России будет другой.

Кроме того, говоря о резонансных статьях Сафронова, в которых некоторые СМИ видели причины его задержания, Иван Голунов подчеркнул, что, «наверное, было бы правильно работать на предотвращение утечек, а не преследовать журналистов, которым удалось добыть информацию».