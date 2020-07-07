Голунов: ФСБ должно предотвращать «утечки», а не преследовать журналистов!
Журналист «Медузы» Иван Голунов прокомментировал события, которые разворачиваются вокруг обвинения в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Оценку происходящему он дал в своем Telegram-канале. Голунов подчеркнул, что ему совершенно понятно, что после этого дела журналистика в России будет другой.
Кроме того, говоря о резонансных статьях Сафронова, в которых некоторые СМИ видели причины его задержания, Иван Голунов подчеркнул, что, «наверное, было бы правильно работать на предотвращение утечек, а не преследовать журналистов, которым удалось добыть информацию».
Напомним, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан ранее во вторник, 7 июля. В ФСБ заявили, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал представителю военного альянса сведения, содержащие гостайну. Сафронову предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена». До своего назначения советником главы Роскосмоса он работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».
Ранее в Кремле заявили, что знают о задержании Ивана Сафронова. Об этом сообщил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. Ранее он называл Сафронова одним из самых талантливых журналистов. Сегодня он согласился подтвердить эти слова, отметив, что во время работы Сафронова в кремлёвском пуле материалы журналиста отличались «глубокой экспертизой».
По мнению Пескова, ставить дело Сафронова под особый контроль главы государства нет необходимости, поскольку у задержанного будет возможность защищаться.
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