Семь человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии

В результате жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек, сообщили в МЧС России.

В Красноярском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Отмечается, что среди постадавших трое детей.

По данным ведомства, всего на борту находились 15 человек, но восемь из них десантировались во время учебно-тренировочного полета.

Ранее три человека пострадали при жесткой посадке самолета Ан-26 на Ямале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Северная ОсетияСамолётПострадавшие

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