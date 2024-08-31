Семь человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии

Отмечается, что среди постадавших трое детей.

По данным ведомства, всего на борту находились 15 человек, но восемь из них десантировались во время учебно-тренировочного полета.

Ранее три человека пострадали при жесткой посадке самолета Ан-26 на Ямале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

