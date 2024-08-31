Семь человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии
31 августа 202418:31
В результате жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек, сообщили в МЧС России.
Отмечается, что среди постадавших трое детей.
По данным ведомства, всего на борту находились 15 человек, но восемь из них десантировались во время учебно-тренировочного полета.
Ранее три человека пострадали при жесткой посадке самолета Ан-26 на Ямале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Семь человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru