Сотрудник центрального аппарата СК ранен у входа в ведомство

Ранен сотрудник центрального аппарата Следственного комитета России, сообщает ТАСС. Происшествие произошло у проходной ведомства.

Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, сотрудник получил ножевое ранение. Нападавший уже задержан, мотивы его действий выясняются, сообщает Москва 24. Пострадавший доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи, тяжесть его состояния пока не уточняется, пишет RT.

Ранее НСН писала, что два сотрудника СК стали жертвами ДТП в Ивановской области. По факту их гибели возбуждено уголовное дело.

