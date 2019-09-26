Два сотрудника СК стали жертвами ДТП в Ивановской области

Уголовное дело возбуждено после гибели двух сотрудников Следственного комитета в ДТП в Ивановской области.

Как сообщает РИА Новости, авария произошла на автодороге Ковров – Шуя – Кинешма. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen с КАМАЗом.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя автомобиля, который не справился с управлением и врезался в КАМАЗ, стоящий на обочине.

Погибшие на месте сотрудники СК были пассажирами Volkswagen. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.



