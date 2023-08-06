Собянин поблагодарил военных за сбитый беспилотник над Москвой
Мэр Москвы Сергей Собянин по благодарил военных за уничтожение беспилотника в небе над столицей. Об этом он написал в своем Telegram-канале 6 августа, в воскресенье.
По словам столичного градоначальника, пытка прорыва беспилотника была совершена около 11 утра.
«На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», - заявил мэр Москвы.
Ранее в аэропорту Внуково ввели план «Ковёр». В пресс-службе воздушной гавани заявили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены «по независящим от аэропорта причинам», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский планирует впечатлить Запад новыми кадровыми чистками
- Экс-разведчик Риттер заявил о шокирующем приказе НАТО Зеленскому насчет мехотрядов
- СМИ: Во Внуково ввели план «Ковер»
- Маск пообещал транслировать поединок с Цукербергом в соцсети X
- Польша отключила одну из ниток нефтепровода «Дружба» из-за разгерметизации
- СМИ: ВСУ натолкнется на контратаку в случае прорыва первой линии обороны России
- В России заявили о готовности к запуску отрасли беспилотных авиационных систем
- Финальный аккорд: Музыканты и зрители оценили вайб «Молодых ветров»
- Захарова прокомментировала установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве
- В США предупредили о скором отказе от Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru