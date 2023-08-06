Собянин поблагодарил военных за сбитый беспилотник над Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин по благодарил военных за уничтожение беспилотника в небе над столицей. Об этом он написал в своем Telegram-канале 6 августа, в воскресенье.

СМИ: Во Внуково ввели план «Ковер»

По словам столичного градоначальника, пытка прорыва беспилотника была совершена около 11 утра.

«На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», - заявил мэр Москвы.

Ранее в аэропорту Внуково ввели план «Ковёр». В пресс-службе воздушной гавани заявили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены «по независящим от аэропорта причинам», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Внуково АэропортБеспилотникиСобянинСергей Собянин

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