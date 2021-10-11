Собчак после смертельной аварии в Сочи почти сразу уехала в аэропорт
Смертельное дорожно-транспортное сообщение в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак, вызвала широкий резонанс. Как говорят очевидцы, светская львица покинула место столкновения двух иномарок практически сразу, сообщает «РЕН ТВ».
Собчак заявила, что не торопила водителя в аэропорт, он сам принимал решение, как ехать.
«Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю», — отметила она.
Mercedes с Собчак выехал в аэропорт впритык к вылету самолета до Москвы. Рейс был запланирован на 22.20.
Как сообщалось, Собчак поможет семьям погибших и пострадавших в аварии двух иномарок.
Напомним, инцидент произошел на трассе Адлер — Альпика Сервис. Телеведущая ехала в салоне автомобиля Mercedes, который на встречной полосе врезался в Volkswagen.
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