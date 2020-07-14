Собчак обратилась в СК для возбуждения дела по факту конфликта в уральском монастыре

По данным агентства, Собчак просит СК возбудить уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". По словам адвоката Собчак Сергея Панченко, обращение в СК сделано, чтобы не дать делу "раствориться".

Инцидент произошел в субботу, 27 июня. Конфликт возник между монахинями и съёмочной группой телеведущей. Журналистка собиралась снять фильм о конфликте схиигумена с Екатеринбургской епархией. По словам Собчак, на них напали – разбили камеру, избили двух человек, режиссёра Сергею Ерженкова повалили на землю. Позднее у него диагностировали перелом кисти руки.



