Собчак обратилась в СК для возбуждения дела по факту конфликта в уральском монастыре
Журналистка Ксения Собчак обратилась в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела по факту конфликта в Среднеуральском монастыре. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Собчак просит СК возбудить уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". По словам адвоката Собчак Сергея Панченко, обращение в СК сделано, чтобы не дать делу "раствориться".
Инцидент произошел в субботу, 27 июня. Конфликт возник между монахинями и съёмочной группой телеведущей. Журналистка собиралась снять фильм о конфликте схиигумена с Екатеринбургской епархией. По словам Собчак, на них напали – разбили камеру, избили двух человек, режиссёра Сергею Ерженкова повалили на землю. Позднее у него диагностировали перелом кисти руки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
734 тыс.+6 537 / сут.
Умерли
11 439+104 / сут.
Выздоровели
504 тыс.+2 960 / сут.
- В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
- Самолет «Победы» вынужденно садится в Петрозаводске из-за закурившей женщины
- Президент Польши Аджей Дуда переизбран на второй срок
- В РФ отменят с 15 июля двухнедельную самоизоляцию для въезжающих в страну
- Венгрия первой в ЕС откроет границу для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru