В США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга

В городе Чикаго в США убит многодетный отец из Санкт-Петербурга, сообщает «Российская газета».

По предварительным данным, мужчина был убит бандитами. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Оставшаяся без кормильца семья нуждается в материальной и психологической поддержке.

Погибший был гражданином Кыргызстана. В Санкт-Петербурге у него проживают супруга и трое несовершеннолетних детей. Супруга организовала сбор средств для транспортировки тела мужа домой.

Ранее в Грузии похитили и убили российского туриста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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