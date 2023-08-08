СМИ: задержан помощник главы Ульяновской области Эдель

Правоохранительные органы во вторник, 8 августа задержали помощника главы Ульяновской области Игоря Эделя, сообщает со ссылкой на свои источники портал «Ульяновские новости».

По предварительным данным, его подозревают в получении отката от московской строительной компании при возведении некоего объекта в рамках федерального нацпроекта.

Мэра Димитровграда задержали со стрельбой

Эделя задержали по тому же делу, что и главу Димитровграда Андрея Большакова, говорится в материале. У Большакова при задержании нашли один миллион рублей.

Эдель до последнего времени был вторым человеком в Ульяновской области. Он занимал должность первого заместителя губернатора. Сообщалось, что его переводят на должность советника губернатора на общественных началах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КоррупцияЗадержаниеУльяновская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры