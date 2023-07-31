СМИ: Взрыв произошёл в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области

Взрыв, полностью разрушивший несколько гаражей, произошёл в Волгодонске Ростовской области, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону

По данным канала, инцидент произошёл в одном из гаражных кооперативов. Соседи хозяина взорвавшегося гаража утверждают, что 55-летний мужчина хранился в нём пропановый баллон.

Уточняется, что взрывом были повреждены восемь гаражей и автомобиль, предположительно под завалами может находиться один человек.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнекамске, два человека обратились за медицинской помощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/bbbreaking
ТЕГИ:ПроисшествиеРостовская ОбластьВзрыв

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