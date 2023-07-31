СМИ: Взрыв произошёл в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области
Взрыв, полностью разрушивший несколько гаражей, произошёл в Волгодонске Ростовской области, сообщает Telegram-канал Don Mash.
По данным канала, инцидент произошёл в одном из гаражных кооперативов. Соседи хозяина взорвавшегося гаража утверждают, что 55-летний мужчина хранился в нём пропановый баллон.
Уточняется, что взрывом были повреждены восемь гаражей и автомобиль, предположительно под завалами может находиться один человек.
Ранее взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнекамске, два человека обратились за медицинской помощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru