СМИ: Взрыв прогремел на пограничной заставе в Крыму

По данным канала, инцидент произошёл утром 5 августа. Отмечается, что в результате взрыва есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

Сотрудники спецслужб выясняют, кто заложил взрывное устройство.

Ранее взрыв прогремел в элеваторе в турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

