СМИ: Взрыв прогремел на пограничной заставе в Крыму

Самодельное взрывное устройство сдетонировало на одной из погранзастав в Ленинском районе Крыма, сообщает Telegram-канал Baza.

СМИ: Взрыв произошёл в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области

По данным канала, инцидент произошёл утром 5 августа. Отмечается, что в результате взрыва есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

Сотрудники спецслужб выясняют, кто заложил взрывное устройство.

Ранее взрыв прогремел в элеваторе в турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрывное УстройствоВзрывКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры