СМИ: Взрыв прогремел на пограничной заставе в Крыму
7 августа 202316:07
Самодельное взрывное устройство сдетонировало на одной из погранзастав в Ленинском районе Крыма, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, инцидент произошёл утром 5 августа. Отмечается, что в результате взрыва есть пострадавшие, однако их число не уточняется.
Сотрудники спецслужб выясняют, кто заложил взрывное устройство.
Ранее взрыв прогремел в элеваторе в турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru