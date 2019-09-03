Два самолёта столкнулись в аэропорту Шереметьево

Новое ЧП в аэропорту Шереметьево. Два лайнера столкнулись в ходе операции по буксировке, передает РИА Новости. В результате происшествия, к счастью, пострадавших нет.

Как сообщает Москва 24, борт авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь в Пекин, столкнулся с лайнером компании Royal Flight. Пассажиров российского самолета эвакуировали, второй борт был пустым.

