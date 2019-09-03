Два самолёта столкнулись в аэропорту Шереметьево
3 сентября16:36
Новое ЧП в аэропорту Шереметьево. Два лайнера столкнулись в ходе операции по буксировке, передает РИА Новости. В результате происшествия, к счастью, пострадавших нет.
Как сообщает Москва 24, борт авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь в Пекин, столкнулся с лайнером компании Royal Flight. Пассажиров российского самолета эвакуировали, второй борт был пустым.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
Горячие новости
- Более 40 человек отравились шаурмой под Одессой
- Два самолёта столкнулись в аэропорту Шереметьево
- Мужчина в каске задержан у Кремля при попытке прорваться к Путину. Видео
- «Какой вы, на хрен, уполномоченный?» Мутко отчитал чиновника за паводок
- Гибель «Грача». Штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье